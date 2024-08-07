Kayserispor'a yeni isim sponsoru

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Yeni sezonda Bellona Kayserispor adıyla mücadele edecek takımın isim sponsorluğu, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Şirketin Genel Müdürü Cüneyt Ocak, iş birliği hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kayseri'nin futbola olan tutkusunu ve ilgisini yakından biliyoruz. Bellona olarak, Bellona Kayserispor'a destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Bu isim sponsorluğu, Bellona'nın spora ve sporculara verdiği önemin somut bir göstergesidir. Amacımız, Bellona Kayserispor'un başarısını en üst seviyeye taşımak ve şehrimizin takımına her türlü desteği sağlamaktır. Bu iş birliği ile sadece Bellona Kayserispor'a değil, aynı zamanda Kayseri halkına ve Türk futboluna da katkıda bulunmayı hedefliyoruz.