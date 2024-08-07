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Kayserispor'a yeni isim sponsoru

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Bellona#Sponsor
Kayserispora yeni isim sponsoru
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 12:13

Mobilya markası Bellona, 2024-2025 Süper Lig sezonunda Kayserispor'un isim sponsoru oldu.

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Yeni sezonda Bellona Kayserispor adıyla mücadele edecek takımın isim sponsorluğu, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Şirketin Genel Müdürü Cüneyt Ocak, iş birliği hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kayseri'nin futbola olan tutkusunu ve ilgisini yakından biliyoruz. Bellona olarak, Bellona Kayserispor'a destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Bu isim sponsorluğu, Bellona'nın spora ve sporculara verdiği önemin somut bir göstergesidir. Amacımız, Bellona Kayserispor'un başarısını en üst seviyeye taşımak ve şehrimizin takımına her türlü desteği sağlamaktır. Bu iş birliği ile sadece Bellona Kayserispor'a değil, aynı zamanda Kayseri halkına ve Türk futboluna da katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

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#Kayserispor#Bellona#Sponsor

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