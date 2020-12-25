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Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Kayserispor'a Lung'dan kötü haber! Sahalara dönüşü...

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Kayserispor'a Lung'dan kötü haber! Sahalara dönüşü...
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Hes Kablo Kayserispor file bekçisi Silviu Lung'un sahalara dönüşü ertelendi.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli file bekçisi Silviu Lung'un takıma dönüşü 1 ay daha sürecek.

Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçta sağ bacağından sakatlanan ve sonrasında tedavisine başlanan Lung'un 1 ay daha formasından uzak kalacağı öğrenildi.

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Sağ bacak üst adalesinde orta derece zorlanma olduğu tespit edilen, gerek Kayseri'de gerekse İspanya'da tedavi altına alınan Lung'un önümüzdeki haftadan sonra antrenmanlara başlayabileceği ve forma giyebilmesi için 1 ay daha tedavi olması gerektiği öğrenildi.

Kayserispora Lungdan kötü haber Sahalara dönüşü...

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