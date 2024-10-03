Kayserispor yeni teknik direktörünü açıkladı

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Kayserispor, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından istifasını açıklayan Burak Yılmaz'ın yerine Teknik Direktörlük koltuğuna Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır.

Anlaşmanın hem Sinan Kaloğlu'na hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

43 yaşındaki teknik adam, son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Kaloğlu, 30 Haziran 2024'te Başkent ekibindeki görevinden ayrılmıştı.