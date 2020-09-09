MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor yeni sezonu Kasımpaşa ile açıyor!
GeriFutbol Kayserispor yeni sezonu Kasımpaşa ile açıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

Kayserispor yeni sezonu Kasımpaşa ile açıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor yeni sezonu Kasımpaşa ile açıyor!
Abone Olgoogle-news

Hes Kablo Kayserispor, 2020-2021 futbol sezonuna galibiyetle başlamak istiyor. Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

19
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

2020-2021 sezonunun 1. haftasında Pazar günü Kadir Has Stadında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Bayram Bektaş nezaretinde idman yapan sarı kırmızılı takım, iç saha avantajını kullanarak 3 puanı almak istiyor.

Sakatlığı bulunan Pedro Henrique’nin forma giyemeyeceği maçta takımda başka eksik bulunmuyor.

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar son 5 sezonda oynadığı 1.hafta maçlarında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

2019-2020 Kayserispor 0-1 Alanyaspor
2018-2019 Kayserispor 2-0 Antalyaspor
2017-2018 Galatasaray 4-1 Kayserispor
2016-2017 Kayserispor 0-2 Akhisarspor
2015-2016 Osmanlıspor 1-1 Kayserispor

 

Kayserispor yeni sezonu Kasımpaşa ile açıyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle