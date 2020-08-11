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Haber Giriş: 11.08.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı

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Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Hes Kablo Kayserispor 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı. İlk antrenman, yeni teknik direktör gözetiminde gerçekleştirildi.

Hes Kablo Kayserispor, dün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kayserispor Recep Mamur Tesisleri’nde Teknik Direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenman kısa pas çalışması ve kondisyon çalışması olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, streching ile antrenmanı tamamladı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşıdan Fenerbahçeye destek
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Fenerbahçe'ye destek
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yokHES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara değindi. Yıldız futbolcuları Mensah konusuna da değinen Gözbaşı, "Mensah konusu futbol gündeminin en gözde konusu haline geldi. Konuştuğumuz kulüpler var ama anlaştığımız kulüp yok. Teklif almaya devam ediyoruz" dedi.
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Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen ilk çalışmayı Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.

 

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı

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