Kayserispor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? İşte iki takım istatistikleri

Bu sezon deplasmanda oynadığı sekiz Süper Lig maçının birini kazanabilen Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada aldı. Süper Lig'de çıktığı son dokuz maçta da gol atmayı başaran Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak istiyor.

Kayserispor, bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında 8 puan kaybederken; Yeni Malatyaspor açılış golünü kalesinde gördüğü karşılaşmalardan 8 puan çıkardı. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda akan oyunda en az gol atan iki takım Kayserispor ve Yeni Malatyaspor.

Kayserispor'un bu sezon sahasında attığı dört Süper Lig golünün ikisini kaydeden Pedro Henrique, geçen sezon Yeni Malatyaspor ile iç sahada oynadığı karşılaşmada fileleri havalandırmıştı. Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük, Kayserispor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçında üç gol attı. Kayserispor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Hamza Hamzaoğlu, tek mağlubiyetini Haziran 2020'de rakibine konuk olduğu son karşılaşmada almıştı.

PEDRO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique gördüğü sarı kartla cezalı durumda düştü.

Denizlispor maçının 34.dakikasında sarı kart gören Brezilyalı kanat oyuncusu, dört sarı kart sınırına ulaştığı için cezalı duruma düştü. Pedro Henrique, Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon görev aldığı 13 maçta 4 gol atan Pedro Henrique, 1 kez de kırmızı kart gördü.

KAYSERİSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak