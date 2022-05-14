Canlı Anlatım: Kayserispor Yeni Malatyaspor maçı

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Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Kayserispor: 1

Yeni Malatyaspor: 0

Goller: 10' Gökhan

Süper Lig'de 14 maçtır kalesini gole kapatamayan Kayserispor, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 2016/17'nin ilk 15 karşılaşmasında yaşadı. Süper Lig'deki son sekiz maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Malatya ekibi bu karşılaşmadan da puan çıkaramazsa, lig tarihinde ilk kez bir sezonda iki farklı takım üst üste 9+ yenilgi alacak. Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya puan tablosunun son sırasında giren takımlara rakip olduğu son yedi karşılaşmanın sadece birini kaybeden Kayserispor, tek mağlubiyetini bu sezon deplasmanda Çaykur Rizespor'dan aldı.

Bu sezon Süper Lig'de ortayla en fazla gol atan takım Kayserispor, bu şekilde en fazla asist yapan iki oyuncudan biri Onur Bulut. Orta sonucu en fazla gole izin veren ekip konumundaki Yeni Malatyaspor, aynı zamanda en fazla kafa golü yiyen ekip.

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Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde pay sahibi olan Benjamin Tetteh'in, Türkiye kariyerinde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında Kayserispor'dan daha fazla karşılaştığı tek rakibi İstanbul Başakşehir. Yeni Malatyaspor ile oynadığı üç Süper Lig maçında galibiyet alamayan Hikmet Karaman'ın, en üst ligde 4+ kez karşılaştığı 36 takım arasında mağlup edemediği tek rakibi Gaziantep FK.

KAYSERİSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.