Kayserispor, Ümraniyespor'u 3 golle geçti.

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Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi oldu. Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 32. dakikada Mame Thiam, 53'te Mensah ve 90+9'da Mane'den geldi. Ümraniyespor'un tek golünü ise 45+2'de Umut Nayir kaydetti.

Ümraniyespor'da Isaac Sackey uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçtan dakikalar



10’uncu dakikada topla buluşan Thiam’ın ceza sahası içinde kaleye şutu yandan auta gitti.



30’uncu dakikada Ümraniyespor’da Serkan Göksu, ceza sahası içinde Kaysersiporlu Thiam’ın ayağına basınca VAR’da pozisyonu izleyen hakem penaltı kararı verdi.



31’inci dakikada Thiam’ın penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-0.



45+4’üncü dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Epureanu’nun kafa vuruşunda top kelci Bilal’den dönüp, Umut Nayir’in önünde kaldı. Umut, topa düzgün vuruş yaparak ağlarla buluşturdu: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



49’uncu dakikada Emrah Başsan’ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Kolovetsios’un kafa ile vuruşu auta gitti.



53’üncü dakikada Emrah Başsan’ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Mensah’ın vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.



90+9’uncu dakikada sağ kanattaki İlhan Parlak’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mane’nin şutu ağlarla buluştu: 3-1.



Karşılaşma Kayserispor’un 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.