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CANLI | Kayserispor - Ümraniyespor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Kayserispor#Ümraniyespor
CANLI | Kayserispor - Ümraniyespor maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 11:22

Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmaya ilişkim tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR: KAYSERİSPOR 1-1 ÜMRANİYESPOR

Gol' 32' Mame Thiam (Pen.) / 45+2' Umut Nayir

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam, Gavranovic.

Ümraniyespor: Berke, Serkan, Sackey, Epureanu, Onur Atasayar; Kartal, Mrsic, Oğuz, Onur Ayık, Sekidika, Umut Nayir.

KAYSERİSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kayserispor Ümraniyespor maçı bugün saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Kayserispor#Ümraniyespor

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