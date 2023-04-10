CANLI | Kayserispor - Ümraniyespor maçı

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Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR: KAYSERİSPOR 1-1 ÜMRANİYESPOR
Gol' 32' Mame Thiam (Pen.) / 45+2' Umut Nayir
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam, Gavranovic.
Ümraniyespor: Berke, Serkan, Sackey, Epureanu, Onur Atasayar; Kartal, Mrsic, Oğuz, Onur Ayık, Sekidika, Umut Nayir.
KAYSERİSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Kayserispor Ümraniyespor maçı bugün saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.