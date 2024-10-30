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Kayserispor, Türkiye Kupası'nda şoke oldu! 3. Lig takımı Silivrispor turladı...

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#Türkiye Kupası#Kayserispor#Silivrispor
Kayserispor, Türkiye Kupasında şoke oldu 3. Lig takımı Silivrispor turladı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 14:55

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında büyük bir sürpriz yaşandı. 3. Lig 2. Grup takımlarından Silivrispor, konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 yenerek bir üst tura yükseldi. İşte detaylar...

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 3. Lig 2. Grup takımlarından Silivrispor ile Süper Lig ekibi Kayserispor karşı karşıya geldi.

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Silivri Müjdat Gürsu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Silivrispor'a galibiyeti getiren golleri 37. ve 44. dakikalarda Mert Aktaş, 67. dakikada Vedat Saygı ve 88. dakikada Emir Patan kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise 32. dakikada Talha Sarıarslan ve 59. dakikada Bahoken'den geldi.

Bu skorun ardından 3. Lig 2. Grup takımlarından Silivrispor adını bir üst tura yazdırdı. Süper Lig ekibi Kayserispor ie organizasyona veda etti.

SİNAN KALOĞLU İLK YENİLGİSİNİ ALDI, ELENDİ

Türkiye Kupası'na veda ederek büyük bir şok yaşayan Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, takımının başında ilk yenilgisini aldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakiakada Talha Sarıaslan, Hasan Can Çetin'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Talha Sarıaslan geçti. Bu futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

37. dakikada Silivrispor eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Vedat, sağdan ceza sahasına hareketlenen Mert Aktaş'a ortaladı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

43. dakikada Silivrispor öne geçti. Orta sahada topla buluşan Emirhan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Aktaş, ceza sahasına girip düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1.

59. dakikada Bellona Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Nurettin'in ön direğe gönderdiği kavisli ortada savunmanın arkasına koşan Bahoken, ayağının dışıyla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 2-2.

66. dakikada ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Emirhan kale sahası içine ortaladı. Bu noktada müsait pozisyondaki Vedat, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-2.

88. dakikada atılan uzun pasta Kayserispor savunmasında Mehmet Eray Özbek ile kaleci Onurcan Piri'nin anlaşmazlığı sonrasında meşin yuvarlağı alan Emir Hakan Patan, topu boş kaleye göndermeyi başardı: 4-2.

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Stat: Silivri Müjdat Gürsu

Hakemler: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Gökmen Baltacı

Silivrispor: Enes Sancar Şahin, Oğuz Yavuz, Ramazan Kallıoğlu, Hasan Can Çetin (Dk. 46 Atakan Aksoy), Vedat Saygı, Barış Korkmaz (Dk. 64 Erdem Alper), Mustafa Durgun (Dk. 64 Emre Eser), Mehmet Aydın, Emirhan Türkmen (Dk. 81 Emre Demir), Emir Hakan Patan, Mert Aktaş

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Batuhan Özgan, Kolovetsios, Kayra Cihan, Ackah, Ramazan Civelek, Baran Ali Gezek, Berat İşkol (Dk. 46 Bahoken), Nurettin Korkmaz (Dk. 69 Necip Özer), Mehmet Eray Özbek, Talha Sarıaslan (Dk. 75 Boa Morte)

Goller: Dk. 32 Talha Sarıaslan (Penaltıdan), Dk. 59 Bahoken (Bellona Kayserispor), Dk. 37 ve Dk. 43 Mert Aktaş, Dk. 66 Vedat Saygı, Dk. 88 Emir Hakan Patan (Silivrispor)

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Sarı kart: Dk. 76 Batuhan Özgan (Bellona Kayserispor)

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#Türkiye Kupası#Kayserispor#Silivrispor

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