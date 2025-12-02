×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kayserispor, Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibine elendi!

Güncelleme Tarihi:

Kayserispor, Türkiye Kupasında 1. Lig ekibine elendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 19:37

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. 

Hakemler: Fatih Tokail, Emrah Ünal, Mehmet Şengül

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Süleyman Luş, Abdullah Çelik, Wellington (Oğuzcan Çalışkan dk. 60), Hakan Bilgiç, Erkam Develi (İshak Karaoğul dk. 46), İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan (Junior Fernandes dk. 87), Haqi Osman (Odise Roshi dk. 87), Tahsin Özler (Hüseyin Bulut dk 74), Ali Akman (Mame Diouf dk. 106)
Yedekler: Aykut Özer, Mexer, Ali Dere, Oğuzcan Çalışkan, İshak Karaoğul, Odise Roshi, Eren Poyraz, Mame Diouf, Junior Fernandes, Hüseyin Bulut
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Kayserispor: Deniz Dönmezer, Nurettin Korkmaz, Arif Kocaman, Kayra Cihan, Enes Gökçek, Yiğit Emre Çeltik (Necip Özer dk. 116), Mehmet Eray Özbek, Mustafa Obut, Talha Sarıarslan (Taylan Karapınar dk. 85), Indrit Tuci, Arda Kaya (Arda Kabukcı dk. 120+1)
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Ahmet Cömert, Aras Çelik, Ertuğrul Demirel, Taylan Karapınar, Muhammet Yaşar, Necip Özer, Arda Kabukci, Mahmuthan Polat, Güneş Talas
Teknik Direktör: Radomir Dalovic

Goller: Hüseyin Bulut (dk. 112), Odise Roshi (dk. 117) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Erkam Develi (Keçiörengücü), Talha Sarıarslan, Kayra Cihan, Mustafa Obut, Arda Kaya (Kayserispor)

