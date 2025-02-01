Kayserispor, Trabzonspor’u konuk ediyor! Şampiyon Oran Misli’de

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İlandır.

Trabzonspor, Süper Lig’in 22’nci haftasında bugün Kayserispor’un konuğu olacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig’de 25 puanla 10’uncu sırada yer alan bordo-mavili takım deplasmanda ilk galibiyetini alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

16 puanla 17’nci sırada bulunan Kayserispor ise yeni hocasıyla sahasında kazanarak yeni bir sayfa açıp kötü gidişata son vermek ve alt sıralardan kurtulmak istiyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Kayserispor, Trabzonspor'u konuk ettiği son 10 Süper Lig maçında da galip gelemedi.

Trabzonspor, son 5 maçının 4'ünde kalesini gole kapattı, son 3 maçında da en az 3 gol atarak ve gol yemeyerek kazandı.

Kayserispor, ligde 5 maçtır kazanamıyor. (4M 1B)

Trabzonspor, bu sezon ligde deplasmanda maç kazanamadı ve son 5 deplasman maçında da mağlup oldu.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %53’ü deplasman ekibinin kazanmasını bekliyor.

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN'IN YORUMU

Kayserispor yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkıyor. Ev sahibi ekip için her maç final niteliğine büründü. Ligde kalma şansları her hafta azalıyor. Trabzonspor karşısında ilk yarıda direnç gösterebileceklerini ancak son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Trabzonspor’un, daha kaliteli kadrosuyla ikinci yarıda sonuca gideceğini öngörüyorum..

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ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada Kayserispor'un kazanırına 3.26 yerine 3.44 oran verilirken maçın beraberliği 3.28 yerine 3.46 oranla gösteriliyor. Mücadeleyi Trabzonspor'un kazanmasına ise 1.73 yerine 1.83 oran veriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 45’i Süper Lig, 14’ü 2’nci Lig ve 5’i Türkiye Kupası olmak üzere 64 maçta karşı karşıya geldi.

Süper Lig’de 45 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 26’sı Trabzonspor’un, 9’u Kayserispor’un galibiyetiyle tamamlanırken 10 maç da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki 45 maçta Trabzonspor rakip filelere 80 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü. İki takım arasında bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlanmıştı.