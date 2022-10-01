Kayserispor - Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır'dan büyük hata

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor'a konuk oldu.
Yüksek tempolu oynanan müsabakaya Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın hatası damga vurdu.
Kayseri Kadir Has Stadyumu'ndaki müsabakanın 24. dakikasında pas hatası yapan Uğurcan Çakır, topu tehlikeli bölgede Mame Thiam'a kaptırdı.
Mame Thiam ise ceza sahası yayı üzerindeki Gavranovic'i gördü.
Çalımlarla ceza sahasına giren Mario Gavranovic, yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.