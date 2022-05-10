Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler...

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Türkiye Kupası yarı final maçında bu akşam Kayserispor Kadir Has stadında Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u konuk edecek.

Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Kayserispor, bugün iki farklı üstünlük ile müsabakayı tamamlayıp finale yükselmek istiyor.



İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius



Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, İbrahim, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Mustafa

Kayserispor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası maçında 5. kez karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadında Kayserispor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında karşılaşacak. İki ekip, Türkiye Kupası maçlarında 5. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 4 maçta Trabzonspor 2 kez, Kayserispor 1 kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 3 gol atarken Trabzonspor ise 2 gol attı. Kayseri'de iki takım arasında oynanan 1 Türkiye Kupası maçı 0-0 sona erdi. Sakatlığı bulunan Gavranovic, Mert Çetin ve Mensah takımındaki yerini alamayacak. Sarı kırmızılılar, taraftarın desteği ile turu geçen taraf olmak istiyor. Şampiyonluğu ligin bitmesine 3 maç kala garantileyen Trabzonspor ise sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.

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Kayserispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kadir Has stadında oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Curbay hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor'a karşı kazanamad

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında çıktığı maçlarda Trabzonspor'a karşı hiç üstünlük kuramadı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı bugün Kadir Has stadında Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Kayserispor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın Trabzonspor'a karşı ilginç istatistiği var. Karaman, Kayserispor'un başında çıktığı maçlarda Trabzonspor'a karşı hiç kazanamadı.

Kayserispor takımının başında 4 kez Süper Lig, 1 kez de Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'a rakip olan Hikmet Karaman, 5 maçı da kaybetti. Bu 5 maçta Kayserispor, rakibine 6 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.