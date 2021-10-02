Kayserispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de çıktığı son 21 deplasman maçını kaybetmeyen Trabzonspor, kulüp tarihinin en uzun serisini devam ettirmek istiyor. Ligde bordo-mavili ekipten daha uzun bir dış saha yenilmezlik serisi yakalayan son ekip Galatasaray. Süper Lig'de oynadığı son iki iç saha maçında gol yemeyen Kayserispor, evinde daha uzun bir gole kapama serisini en son ligden düştüğü 2013/14 sezonunda yakaladı.

Son dört Süper Lig maçında da gol katkısı yapan Bernard Mensah, Türkiye kariyerinde ilk kez üst üste beş karşılaşmada skor tabelasına etki etmek için sahaya çıkıyor. Trabzonspor formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında da gol atan Andreas Cornelius, en son Mart 2017'de üst üste üç lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan üç oyuncudan ikisi Trabzonspor forması giyiyor. Aralık 2015'teki 3-0'lık galibiyetten bu yana Trabzonspor ile oynadığı hiçbir maçı kazanamayan ve kalesinde toplam 22 gol gören Hikmet Karaman, son beş karşılaşmadan puansız ayrıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde Ersun Yanal ile birlikte galip gelemeden en fazla konuk olduğu iki meslektaşından biri Hikmet Karaman.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Kayserispor Trabzonspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.