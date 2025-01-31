Kayserispor Trabzonspor maçı önesi ilginç istatistik! 10 senedir mağlup olmuyor

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Cumartesi günü Bellona Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında 10 sezondur deplasmanda kaybetmedi.

Bordo-mavililer, Bellona Kayserispor ile bugüne dek 27 dış saha maçında 14 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Rakibi karşısında en son dış saha yenilgisini 2012-2013 sezonunda 2-1'lik sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, sonraki 10 sezonda 8 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek yenilgi görmedi.

56. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Bellona Kayserispor, Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek 2 takım arasında oynanan 55 maçın 33'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 13 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 karşılaşmayı da Kayserispor kazandı.

TRABZONSPOR'DAN 103 GOL

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Trabzonspor, bugüne dek ligde rakibi karşısında 103 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 35'ini deplasmanlarda kaydetti.

Bellona Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.