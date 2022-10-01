Canlı Anlatım: Kayserispor Trabzonspor maçı

Haberin Devamı

Kayserispor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Kayserispor: 1

Trabzonspor: 0

Goller: 24' Gavranovic



İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez



Kayserispor'a konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, bu karşılaşmaların altısında kalesini gole kapattı. Bordo-mavili ekibin bu süreçte aldığı altı galibiyetin beşi tek farklı skorlarla geldi. Sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımları konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kayserispor, tek galibiyetini bu süreçte kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada İstanbul Başakşehir'i yenerek aldı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de çıktığı son 11 deplasman maçında üst üste iki kez aynı sonuçla sahadan ayrılmayan ve son karşılaşmada Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 2+ maçlık yenilgi serisini en son Nisan-Ekim 2016 arasında yaşadı.

Evinde oynadığı son dört Süper Lig karşılaşmasını gol yemeden kazanan Kayserispor, lig tarihinde ilk kez bu şekilde beş maçlık seri yakalamak istiyor. Kayseri ekibi bugüne kadar ligde üst üste beş maç gol yemediği tek seriyi ise geçen sezon Aralık 2021-Ocak 2022 arasında yaşadı.

Bu sezon birinci bölgede en fazla top kaybeden takım olan Kayserispor, bu şekilde kalesinde 11 şut gördü ancak bunların hiçbiri gole dönüşmedi. Trabzonspor ise üçüncü bölgede kaptığı 55 topun dokuzunu şutla sonlandırdı ancak şu ana kadar skor tabelasını bu şekilde değiştiremedi.

Kayserispor'un Trabzonspor'a attığı son üç Süper Lig golünde de asisti yapan oyuncu olan Onur Bulut, Kayseri ekibi adına iki gol pası verdiği tek maçı bordo-mavililere karşı oynadı.

Anastasios Bakasetas son iki Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağlarken; Yunan oyuncunun Türkiye kariyerinde filelerini en fazla havalandırdığı üç takımdan biri Kayserispor.

Trabzonspor formasıyla çıktığı son üç Süper Lig maçında attığı iki golü toplam 12 şutta bulan Trezeguet, daha önceki dört karşılaşmada çektiği 15 şutta rakip fileleri havalandıramamıştı.

Haberin Devamı

Kayserispor'a rakip olduğu son 13 Süper Lig maçını kaybetmeyen Abdullah Avcı, son yenilgisini Ocak 2011'de İstanbul Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde deplasmanda aldı.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Trabzonspor maçı bugün saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Ümit Öztürk'ün yöneteceği maçın VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu.