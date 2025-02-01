Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 09:44
Kayserispor - Trabzonspor maçı ile Süper Lig'in 22. hafta karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Kayserispor, Trabzonspor’a karşı son 10 Süper Lig maçını kazanamamış olsa da, alt sıralardan kurtulabilmek için 3 puana olan ihtiyacı, Trabzonspor üzerinde baskı yaratacak. Peki, son derece zorlu geçmesi beklenen Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Kayserispor - Trabzonspor maçı, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak. Kayserispor, Trabzonspor'a karşı son 10 Süper Lig karşılaşmasında yalnızca 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak ciddi bir galibiyet hasreti yaşıyor. Kayserispor, daha önceki 16 maçlık galibiyet hasretini yalnızca Galatasaray’a karşı daha uzun süre yaşamıştı. Trabzonspor ise son 4 Süper Lig maçında Kayserispor’a karşı yalnızca 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, deplasmandaki son 5 maçını kaybederek kulüp tarihinin en uzun deplasman kaybetme serisini tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar
KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 22. hafta mücadelesi kapsamında Kayserispor - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 1 Şubat 2025 tarihinde saat 16:00'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Kayserispor, Trabzonspor’a karşı Süper Lig’de son 10 maçını kazanamadı (2B 8M). Bu galibiyet hasreti, Galatasaray’a karşı yaşadığı 16 maçlık galibiyet hasretinden sonra kulüp tarihindeki en uzun süreyi oluşturuyor.
- Trabzonspor, Kayserispor’a karşı son dört Süper Lig maçında sadece 1 galibiyet alırken (1G 1B 2M), daha önceki 23 maçta bu kadar mağlubiyet yaşamamıştı (14G 7B 2M).
- Kayserispor, iç sahada oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybetti ve bu süreçte 12 gol yedi. Bu sezon ise iç sahada oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet aldı ve kalesinde 9 gol gördü (3B).
- Trabzonspor, Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 5 maçı kaybetti ve kulüp tarihindeki en uzun deplasman kaybetme serisini tekrarlama riski taşıyor (Nisan-Ekim 2016).
- Kayserispor, Süper Lig'deki 19 maçında 39 gol yedi ve yalnızca 2019/20 (48) ve 2004/05 (42) sezonlarında daha fazla gol yemişti.
- Trabzonspor, Süper Lig’deki son iki maçını gol yemeden kazandı (4-0 vs Sivasspor & 5-0 vs Antalyaspor), ve kalesini gole kapatarak üst üste üç galibiyet aldığı son dönemi Şubat 2024'te Abdullah Avcı ile yaşamıştı.
- Kayserispor, Süper Lig’de en az duran top golü atan takım (4), ancak Trabzonspor (14) ile karşılaştırıldığında duran top organizasyonlarıyla oldukça verimli.
- Kayserispor’un Süper Lig’de attığı son altı golün dördünde payı bulunan Aylton Boa Morte, son karşılaşmada gol atarak üst üste iki maçta gol sevinci yaşamayı hedefliyor.
- Trabzonspor’un santrforu Simon Banza, Süper Lig’deki son üç maçında gol attı ve üst üste dört karşılaşmada gol atmayı başardığı son dönemi Aralık 2023-Mart 2024 arasında Braga formasıyla yaşadı.
- Şenol Güneş, Süper Lig kariyerinde Kayserispor’a karşı yalnızca 1 mağlubiyet aldı ve bu maçlar arasındaki mağlubiyet oranı sadece yüzde 5 (1/19).