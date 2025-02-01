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Kayserispor - Trabzonspor maçı, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak. Kayserispor, Trabzonspor'a karşı son 10 Süper Lig karşılaşmasında yalnızca 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak ciddi bir galibiyet hasreti yaşıyor. Kayserispor, daha önceki 16 maçlık galibiyet hasretini yalnızca Galatasaray’a karşı daha uzun süre yaşamıştı. Trabzonspor ise son 4 Süper Lig maçında Kayserispor’a karşı yalnızca 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, deplasmandaki son 5 maçını kaybederek kulüp tarihinin en uzun deplasman kaybetme serisini tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

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Süper Lig 22. hafta mücadelesi kapsamında Kayserispor - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 1 Şubat 2025 tarihinde saat 16:00'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ