Kayserispor Trabzonspor maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Trabzonspor ile çıktığı son 10 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet elde eden Kayserispor, bu maçtan da galibiyet elde ederek ligdeki pozisyonu avantaja çevirmeye çalışacak. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12. Hafta mücadelesinde Kayserispor, Trabzonspor'u konuk edecek. 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Hes Kablo Kayserispor’da bir korona virüs vakası daha görüldü.



Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da korona virüs vakası var. Haftalardır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı takımda Nurettin Korkmaz ve Denis Alibec’in korona virüs karantinasının bittiği gün yeni bir vaka çıktı. Trabzonspor maçı öncesinde gerçekleştirilen son korona virüs testi sonuçları neticesinde bir futbolcu daha salgın hastalığına yakalandı. Korona virüs testi pozitif çıkan futbolcunun ismi kamuoyu ile paylaşılmazken yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. Stetoskop TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir" denildi.

SAMET AYBABA TRABZONSPOR'A 33. KEZ RAKİP OLUYOR

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor'a 33. kez rakip olarak sahaya çıkacak. Samet Aybaba, Kayserispor'un başında da 6. kez Trabzonspor ile karşılaşacak.



Teknik direktör Samet Aybaba, Süper Lig'in 12.haftasında oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçında sarı kırmızılı takımın başarısı için teknik direktör koltuğunda oturacak. Bugüne kadar 30 kez Süper Lig'de, 2 kez de kupa maçında Trabzonspor'a rakip olan Samet Aybaba, 6 kez kazanırken 17 kez yenildi, 9 kez de berabere kaldı.

Aybaba, Karadeniz ekibine karşı Ankaragücü (7 kez), Gençlerbirliği (5 kez), Kayserispor (5 kez), Bursaspor (2 kez), Sivasspor (2 kez), Eskişehirspor (2 kez), Beşiktaş (2 kez), Ankaraspor (2 kez), Antalyaspor, Bucaspor, Gaziantep, Vanspor ve Adana Demirspor takımları ile rakip oldu.



Samet Aybaba, Kayserispor ile birlikte Trabzonspor'a 5 kez rakip oldu. Sarı Kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi aldı. Samet Aybaba'nın yönetimindeki Kayserispor bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.



Samet Aybaba'nın yönetiminde Trabzonspor'a rakip olan takımlar ve aldığı sonuçlar şöyle:



Süper Lig

2018/2019 Trabzonspor-Bursaspor 1-1

2017/2018 Trabzonspor-Sivasspor 0-2

2017/2018 Sivasspor-Trabzonspor 1-2

2015/2016 Eskişehirspor-Trabzonspor 1-0

2015/2016 Trabzonspor-Eskişehirspor 3-1

2013/2014 Trabzonspor-Antalyaspor 2-1

2012/2013 Trabzonspor-Beşiktaş 0-0

2012/2013 Beşiktaş-Trabzonspor 1-1

2010/2011 Trabzonspor-Bucaspor 2-0

2008/2009 Trabzonspor-Gençlerbirliği 2-0

2008/2009 Gençlerbirliği-Trabzonspor 0-1

2007/2008 Trabzonspor-Bursaspor 2-1

2004/2005 Trabzonspor-Ankaraspor 2-2

2004/2005 Ankaraspor-Trabzonspor 1-1

2001/2002 Gaziantepspor-Trabzonspor 5-2

2000/2001 Gençlerbirliği-Trabzonspor 0-2

2000/2001 Trabzonspor-Gençlerbirliği 2-0

1999/2000 Gençlerbirliği-Trabzonspor 0-1

1999/2000 Vanspor-Trabzonspor 2-2

1997/1998 Trabzonspor-Ankaragücü 3-1

1997/1998 Ankaragücü-Trabzonspor 1-3

1995/1996 Kayserispor -Trabzonspor 1-2

1994/1995 Adana DS-Trabzonspor 0-3

1993/1994 Kayserispor -Trabzonspor 1-1

1993/1994 Trabzonspor-Kayserispor 3-1

1992/1993 Trabzonspor-Kayserispor 0-0

1991/1992 Trabzonspor-Ankaragücü 4-0

1991/1992 Ankaragücü-Trabzonspor 0-0

1990/1991 Trabzonspor-Ankaragücü 0-1

1990/1991 Ankaragücü-Trabzonspor 1-0



Türkiye Kupası

1992/1993 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

1990/1991 Trabzonspor-Ankaragücü 1-3