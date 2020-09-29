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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Kayserispor top kapma ve pas çalıştı!

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Kayserispor top kapma ve pas çalıştı!
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

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Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Kayserispor top kapma ve pas çalıştı

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