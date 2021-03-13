Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Ganchev: 'Galatasaray'ın sarı kartı belki kırmızı olabilirdi'

Ganchev, düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının maç boyunca tüm isteklerini yerine getirdiğini ve karşılaşmada bazı kırılma noktaları olduğunu dile getirdi.

Bunlardan biri tanesinin Pedro Henrique'nin kaçırdığı pozisyon olduğunu söyleyen Ganchev, "İkinci pozisyon da ilk devre son dakikalarda yediğimiz goldü. Galatasaray'ın sarı kartı (35. dakikada Taylan Antalyalı'nın pozisyonu) belki kırmızı kart olabilirdi. Hakem VAR'a gitseydi maç tam tersi olabilirdi. Ancak biliyorsunuz son 2 hafta Galatasaray 5 puan kaybetti. 'Adalet, adalet.' diyorlardı. Bugün yine adalet vardı ama Galatasaray lehineydi." diye konuştu