Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'tan Galatasaray maçı sözleri: 'En iyi seçenek 1 puan!'

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koydular. Sahada çok iyi mücadele ettiler ve çok önemli bir 3 puanı bugün hanemize kazandırdık. Maç boyunca iyi oynadığımızı söyleyebilirim ama özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik. Ana hedefimiz olan ligde kalma adına çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugün galibiyetten dolayı tatmin oldum" diye konuştu.

Gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray maçına da ayrı bir parantez açan Jakirovic, "Onlar için de bizim için de en iyi seçenek 1 puan almak. Tabii ki Galatasaray büyük bir favori ve şampiyonluk için mücadele ediyor." sözlerini sarf etti.