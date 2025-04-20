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Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Fenerbahçe maçı sonrası beraberliğin şifresini açıkladı: 'Biz bunu kullanarak 3 gol attık!'

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#Kayserispor#Sergej Jakirovic#Süper Lig
Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Fenerbahçe maçı sonrası beraberliğin şifresini açıkladı: Biz bunu kullanarak 3 gol attık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 22:17

Kayserispor Sergej Jakirovic, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından önemli ifadeler kullandı.

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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor, konuk olduğu Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sergej Jakirovic'in açıklamaları;

"KESİNLİKLE KAYBETMEYİ HAK ETMEMİŞTİK"

"Takımımla gurur duyuyorum. Çok büyük mücadele ortaya koydular. 9 oyuncumuz eksikti, sarı ve kırmızı kart cezalılarımız vardı. Hafta içi çalışmalarımızda bugünkü gibi kenarlarda boşluk bulabileceğimizi ön görmüştük. Fenerbahçe arkada boşluk bırakıyordu. Biz de bunu kullanarak 3 gol attık. Bazı kontrataklarda pas hatası yaptık. Son dakikada gol atarak buradan puanla dönüyoruz. Kesinlikle bu maçı kaybetmemeyi hak etmemiştik"

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"ORTA YAPABİLECEKLERİNİ ÖN GÖRMÜŞTÜK"

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 "Yakaladığımız kontratak fırsatlarda Mert ve Osayi’nin arkasına geçebilme adına odaklanmıştık. Bu yakaladığımız pozisyonları pozitif şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bunu da bir ölçüde yaptık. Fenerbahçe’nin Dzeko ve En-Nesyri gibi oyuncuları var. Bu konuda orta yapabileceklerini ön görmüştük"

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI İLE İLGİLENMİYORUM"

"Şampiyonluk yarışı ile ilgilenmiyorum. Bizim başka hedefimiz var. Oynadığımız maçlarda kazandığımız her puan çok önemli" 

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#Kayserispor#Sergej Jakirovic#Süper Lig

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