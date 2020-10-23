Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ligdeki durumlarını değerlendirdi!

Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek olan Kayserispor, 7. haftada oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Bayram Bektaş, geçen hafta Sivasspor'a sahalarında yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Maçı kazanma adına hazırlık yaptıkların ve karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade eden Bektaş, "Futbolda bazen basit hatalar ve bireysel hatalar nedeniyle geriye düşebiliyorsunuz. Gerçekten Sivasspor önemli bir rakip, iyi bir kadroya sahip ancak biz kazanma inancıyla sahaya çıkmıştık. Hata üstüne hata gelişti ve gol yedik. İlk golün ardından maçı bırakmadık. Ardından kırmızı kart yedik. Savunmada zaaflarımız vardı. Kazanabileceğimiz bir maçtı çok üzüldük." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve sakat oyuncu fazlalığı nedeniyle kadro bütünlüğü sağlayamadıklarını ifade eden Bektaş, şunları kaydetti:

"Ligde 5 hafta bitti. Beni en çok üzen istediğimiz kadro bütünlüğünü, oyun sistemini bir türlü yansıtamadık. Kanat oyuncularımız yok, koronavirüs testi pozitif çıkan 4 oyuncumuz var. Bunlar baktığımız zaman bizi etkiliyor. Önlem almaya çalışıyorsunuz, 3 günde bir test yapılıyor. Bir yerden bulaşıyor, bu da bizi eksik bırakıyor."



- "Rize'de kazanma gücümüz var"



Ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor karşısında kaybettikleri 3 puanın telafisi için sahaya çıkacaklarını belirten Bektaş, "Beş hafta sonunda fikstürde en kötü minimum 9-10 puana ulaşmamız gerekiyordu. Rize maçında da kazanmak için elimizdeki en iyi futbolcularla gideceğiz. Maalesef burada kaybettiğimiz 3 puanın telafisi için oraya gidiyoruz. Rize'de kazanma gücümüz var." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Hasan Hüseyin Acar da ligde 2 galibiyet 3 mağlubiyetleri olduğunu ama sezon yeni başladığı için bu kayıplarını telafi edebileceklerini söyledi.

Bu sezon yeni bir kadro kurulduğunu ve çok fazla yeni oyuncunun kadroya dahil olduğunu dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"İki gün antrenmana çıkıp maç oynayan arkadaşlarımız oldu. Çok sayıda yeni arkadaşımız kadromuza katıldı. Bu zor durumu toparlamaya çalışıyoruz. Kovid-19 çıkan ve sakat arkadaşlarımız var. Tam takım olarak antrenmanlara çıkamadık. Onlar da döndüğü zaman herkes gerçek Kayserispor'u görecek. Ligde herkes herkesi yenebiliyor. Biz de Rizespor maçına iyi hazırlanıp kazanmayı düşünüyoruz. Burada galibiyetle ayrılıp yükselişe geçeceğimizi düşünüyoruz."