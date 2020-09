Kayserispor taraftarı Attamah'a sosyal medyadan tepkiler yağdırdı!

Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden Hes Kablo Kayserispor'da taraftarlar stoper mevkiinde görev yapan ve hatalı bir oyun sergileyen Joseph Attamah'a tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden "Ya günü koşarsın ya da gün seni koşar. Pazartesi günleri, yılda 52 kez yeni başlangıçlar sunan çalışma haftasının başlangıcıdır! Memnuniyetle yatacaksanız, her sabah kararlılıkla kalkmanız gerekir" şeklinde bir paylaşım yapan Attamah'a Kayserispor taraftarları ilginç tepkiler gösterdi.

Either you run the day or the day runs you.” “Mondays are the start of the work week which offer new beginnings 52 times a year!“ “You've got to get up every morning with determination if you're going to go to bed with satisfaction.”#JLA pic.twitter.com/MsrxPedg1N