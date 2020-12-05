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İHA
Haber Giriş: 05.12.2020 - 17:39 | Son Güncelleme:

Kayserispor taraftar grubundan tepki

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Kayserispor taraftar grubundan tepki
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Hes Kablo Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, Göztepe-Kayserispor maçı hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert tepki gösterdi.

Hes Kablo Kayserispor takımının taraftar grubu Kapalı Kale, sosyal paylaşım sitesinden İzmir'de oynanan ve 1-1 sona eren Göztepe-Kayserispor maçı sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcılarına tepki gösterdi.

Kapalı Kale taraftar grubunun sosyal paylaşım sitesinden "Yatacak yeriniz yok. Sahada herşeyini veren takımımız hakkıyla kazanırken herkesin gördüğü pozisyonda emek hırsızlığı yapan bir hakem ve ekibi vardı. Varınız var, Allah'ınız yok" cümleleri paylaşıldı.

Kapalı Kale Taraftar grup lideri Ahmet Dirgenali de, "Yaşar Kemal Uğurlu'nun bize bakış açısı zaten belli. Bu kadar kolay olmamalı. Bu maç sabaha kadar bizim hakkımızdı" cümleleri kurdu.

Kayserispor taraftar grubundan tepki

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