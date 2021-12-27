Kayserispor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Bu sezon sahasında oynadığı sekiz Süper Lig maçının dördünü kazanan Kayserispor, 2020/21'in tamamında aldığı iç saha galibiyet sayısını yakalamak için sahaya çıkıyor. Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Sivasspor, nisan ayından bu yana üst üste üç dış saha galibiyeti alamıyor.

Süper Lig'de çıktığı son yedi maçın birini kazanabilen Kayserispor, tek galibiyetini sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek aldı. Süper Lig'deki son beş maçında olası 15 puanın 13'ünü hanesine yazdıran Sivasspor, bu sezon daha önceki 13 karşılaşmadan aynı miktarda puan çıkarabilmişti.

Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son altı golün beşinde pay sahibi olan Mame Thiam, daha önce Sivasspor'a rakip olduğu iki karşılaşmada tabelayı değiştiremedi. Opta'nın Süper Lig'de detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana oyuna sonradan girdiği maçlarda en fazla gol atan oyuncu konumundaki Mustafa Pektemek, bu sezonki iki golünü de bu şekilde kaydetti. Sivasspor forveti Mustapha Yatabare, Süper Lig kariyerinde hiçbir rakibinin filelerini Kayserispor'dan daha fazla havalandıramadı.

Rıza Çalımbay'ın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği iki meslektaşından biri Hikmet Karaman. Hikmet Karaman'ın ise teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay'dan daha fazla mağlup ettiği sadece iki meslektaşı bulunuyor: Aykut Kocaman ve Yılmaz Vural.

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KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Sivasspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.