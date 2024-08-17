Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Sivasspor maçı canlı izle

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Sivasspor, Süper Lig'de bugün Kayserispor'a konuk olacak. Kırmızı beyazlı ekipte Kayserispor maçı öncesinde orta saha Queensy Menig ile defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlıkları bulunuyor. Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Kayserispor Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte maçın detayları...
KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
17 Ağustos Cumartesi RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak. Mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen
19 Ağustos Pazartesi:
21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler
Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek