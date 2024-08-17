×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Sivasspor maçı canlı izle

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor - Sivasspor Maçı#Kayserispor Sivasspor Maçı Ne Zaman#Kayserispor Sivasspor Maçı Hangi Kanalda
Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Kayserispor Sivasspor maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 10:58

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Turgut Doman görev yapacak. Yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey, Mehmet Akıncı ve Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Sivasspor maçı canlı izle

Haberin Devamı

Sivasspor, Süper Lig'de bugün Kayserispor'a konuk olacak. Kırmızı beyazlı ekipte Kayserispor maçı öncesinde orta saha Queensy Menig ile defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlıkları bulunuyor. Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Kayserispor Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Kayserispor Sivasspor maçı canlı izle

KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

17 Ağustos Cumartesi RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak. Mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

17 Ağustos Cumartesi:

Haberin Devamı

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek

Gözden KaçmasınAdana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı canlı izleAdana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı canlı izleHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor - Sivasspor Maçı#Kayserispor Sivasspor Maçı Ne Zaman#Kayserispor Sivasspor Maçı Hangi Kanalda

BAKMADAN GEÇME!