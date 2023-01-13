Canlı anlatım: Kayserispor - Sivasspor maçı

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Süper Lig'in 18'inci hafta mücadelesinde Kayserispor ile Sivasspor karşılaşıyor.
Maçta ikinci devre oynanıyor
Kayserispor 4-1 Sivasspor
Goller: 23' Hosseini, 31 ve 69' Kemen, 41' Gökhan Sazdağı, 52' Robin Yalçın
Maçtan önemli anlar:
10. dakikada sağ kanattan hareketlenen Cardoso’un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
16. dakikada Gökhan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Campanharo, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
23. dakikada Kemen’in asistinde topla buluşan Hosseini, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
27. dakikada Njie’nin pasında meşin yuvarlakla ceza sahası içinde buluşan Charisis’in vuruşunda top auta gitti.
30. dakikada Njie’nin kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
31. dakikada rakip kaleye baskı kuran Gökhan’ın pasında topla buluşan Kemen, topu filelere gönderdi. 2-0
35. dakikada orta sahadan topu alan Mensah’ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal’ın müdahalesinde top kornere çıktı.
41. dakikada sol kanattan Kemen’in pasında ceza sahası içinde Gökhan'ın şutu ağlara gitti. 3-0
Kayserispor Sivasspor MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.