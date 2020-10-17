Kayserispor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kayserispor – Sivasspor maçı için geri sayım devam ediyor. Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye'nin sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Kayserispor - Sivasspor maçının detayları…
Süper Lig’te 5. Haftanın karşılaşmalarından biri Kayserispor ile Sivasspor arasında gerçekleşecek. İki takım da bu maçtan galibiyetle ayrılarak puan sıralamasını üst sıralara taşımayı hedefliyor. Sivasspor, 4 puanla 13. sırada yer alırken, Kayserispor ise 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kayserispor - Sivasspor maçı beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.
Kayserispor - Sivasspor muhtemel 11'ler...
Kayserispor: Lung - Krvzic, Sapunaru, Dimitrios, Yasir, Attamah, Campanharo, Pedro, Fernandes, Muğdat, Kanga
Sivasspor: Samassa- Goiano, Camara, Caner, Uğur, Ninga, Hakan, Fayçal Fajr, Gradel, Yasin, Yatabare(Kayode)
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