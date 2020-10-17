Süper Lig’te 5. Haftanın karşılaşmalarından biri Kayserispor ile Sivasspor arasında gerçekleşecek. İki takım da bu maçtan galibiyetle ayrılarak puan sıralamasını üst sıralara taşımayı hedefliyor. Sivasspor, 4 puanla 13. sırada yer alırken, Kayserispor ise 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kayserispor - Sivasspor maçı beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.



Kayserispor - Sivasspor muhtemel 11'ler...



Kayserispor: Lung - Krvzic, Sapunaru, Dimitrios, Yasir, Attamah, Campanharo, Pedro, Fernandes, Muğdat, Kanga

Sivasspor: Samassa- Goiano, Camara, Caner, Uğur, Ninga, Hakan, Fayçal Fajr, Gradel, Yasin, Yatabare(Kayode)