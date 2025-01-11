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Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Samsunspor maçı canlı izle

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Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Kayserispor Samsunspor maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 10:51

Trendyol Süper Lig heyecanı Kayserispor - Samsunspor maçı ile devam ediyor. Bellona Kayserispor’un ligin 19. haftasında sahasında oynayacağı Reeder Samsunspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Samsunspor, Trabzonspor galibiyetiyle birlikte 33 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kayserispor ise ligde oynadığı son beş karşılaşmadan aldığı tek galibiyetle ligden düşme sınırında bulunuyor. Peki, Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Samsunspor maçı canlı izle bilgisi...

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Süper Lig’de 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalar neticesinde Cumartesi günü Kayseri’de oynanacak Kayserispor-Samsunspor maçının hakemi de belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Zorbay Küçük’ü atadı. Küçük’e bu maçta Murat Tuğberk Curbay ve Murat Temel yardımcılık yapacak. Zorbay Küçük, bu sezon Kayserispor’un deplasmanda 1-0 kazandığı Hatayspor maçını yönetmişti. Peki, Kayserispor Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Samsunspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

11 Ocak Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak olan Kayserispor-Samsunspor maçı saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Süper Lig'in geride kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekip, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 33 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı takım, Bellona Kayserispor'u mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

5 isim ceza sınırında

Reeder Samsunspor'da Bellona Kayserispor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

 

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