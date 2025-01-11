Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Samsunspor maçı canlı izle

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Süper Lig’de 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalar neticesinde Cumartesi günü Kayseri’de oynanacak Kayserispor-Samsunspor maçının hakemi de belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Zorbay Küçük’ü atadı. Küçük’e bu maçta Murat Tuğberk Curbay ve Murat Temel yardımcılık yapacak. Zorbay Küçük, bu sezon Kayserispor’un deplasmanda 1-0 kazandığı Hatayspor maçını yönetmişti. Peki, Kayserispor Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Samsunspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

11 Ocak Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak olan Kayserispor-Samsunspor maçı saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Süper Lig'in geride kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekip, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 33 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı takım, Bellona Kayserispor'u mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

5 isim ceza sınırında

Reeder Samsunspor'da Bellona Kayserispor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.