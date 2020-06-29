Kayserispor şampiyon gibi karşılandı

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor'u Hasan Hüseyin ve Mensah'ın golleri ile 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Hes Kablo Kayserispor, tesislerde sarı kırmızılı taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı.

Peşpeşe 2 maç kazanarak kümede kalma adına önemli bir adım atan Hes Kablo Kayserispor'da içerisinde başkan, teknik heyet ve futbolcuların olduğu kulüp otobüsü meşaleler ve tezahüratlar ile karşılandı.

Hes Kablo Kayserispor taraftarları, meşaleler ile tezahürat yaparken Enver Cenk Şahin de otobüsün içerisinden taraftara üçlü çektirdi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve teknik direktör Robert Prosinecki de, taraftarların sevgi seline alkışlarla karşılık verdi.

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