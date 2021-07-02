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GeriFutbol Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 21:19 | Son Güncelleme:

Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek

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Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayserispor Kulübünün teknik direktör Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Samet Aybaba'nın Kayserispor ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen karara yaptığı itirazı görüştü.

Samet Aybaba'nın itirazı kısmen kabul eden kurul, fesih tazminatı olarak 1 milyon 831 bin lira belirledi.

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