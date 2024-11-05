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Kayserispor sahasında galibiyeti unuttu!

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Süper Lig#Hatayspor
Kayserispor sahasında galibiyeti unuttu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 15:53

Kayserispor, Süper Lig maçlarında taraftarına 10 maçtır galibiyet sevinci yaşatamıyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçen sezon Ankaragücü'nü 3-2 yenmişti.

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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor 10 maçtır sahasında kazanamıyor. Son olarak geçen sezon oynadığı Ankaragücü maçında 3-2 galip gelen sarı-kırmızılılar, sonrasında oynadığı 10 müsabakada sahadan sevinçle ayrılamadı. Ankaragücü maçı sonrasında Hatayspor, Karagümrük ve Konyaspor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçları kaybetti. Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta ise Sivasspor ve Beşiktaş'a kaybederken Eyüpspor, Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

Son 10 maçta sahasında 6 puan toplayabilen ve taraftarına galibiyet sevinci yaşatamayan Kayserispor, bir sonraki iç saha maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Kayserispor'un sahasında oynadığı son 10 maç ve sonuçları ise şu şekilde:

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Kayserispor-Hatayspor 1-1
Kayserispor-Kasımpaşa 0-2
Kayserispor-Trabzonspor 1-2
Kayserispor-Karagümrük 2-2
Kayserispor-Konyaspor 2-2
Kayserispor-Sivasspor 1-2
Kayserispor-Eyüpspor 2-2
Kayserispor-Beşiktaş 0-3
Kayserispor-Gaziantep FK 2-2
Kayserispor-Adana Demir 0-0

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#Kayserispor#Süper Lig#Hatayspor

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