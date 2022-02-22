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Kayserispor sahasında 9 maçtır kaybetmiyor

#Süper Lig#Kayserispor#Anadolu Kulüpleri
Kayserispor sahasında 9 maçtır kaybetmiyor

Kayserispor sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Giresunspor’u 2-1 yenen Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Sahasında rakiplerine geçen vermeyen Kayserispor ligin 11. haftasında ağırladı Karagümrük maçından aldığı 2-1'lik galibiyetle seriye başladı. Sarı kırmızılı takım bu maçla birlikte evinde oynadığı 9 karşılaşmanın 7'sini kazandı, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı son 9 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gol gördü.

Kayserispor sahasında 9 maçtır kaybetmiyor

Kayserispor’un iç sahada oynadığı son 9 maç ve sonuçları şöyle:

- 11.Hafta Kayserispor-Karagümrük 2-1
- 13.Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1
- 15.Hafta Kayserispor-Antalyaspor 2-0
- 17.Hafta Kayserispor-Gaziantep 0-0
- 19.Hafta Kayserispor-Sivasspor 3-1
- 20.Hafta Kayserispor-Altay 1-0
- 22.Hafta Kayserispor-Başakşehir 1-0
- 24.Hafta Kayserispor-Hatayspor 4-3
- 26.Hafta Kayserispor-Giresunspor 2-1

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#Süper Lig#Kayserispor#Anadolu Kulüpleri

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