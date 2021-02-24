Kayserispor resmen açıkladı! Dan Petrescu'nun yerine Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli getirildi...
Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Dan Petrescu’nun sözleşmesi, Rumen teknik adamın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti. Kayserispor, Petrescu'nun yerine teknik sorumluluk görevine Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli getirildiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Dan Petrescu ile yolların ayrılmasının ardından takım, Alt Yapı Koordinatörleri Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli'ye emanet edildi.
Sezona teknik direktör Bayram Bektaş ile başlayan Hes Kablo Kayserispor’da sonrasında Samet Aybaba görev alırken tecrübeli teknik adamın ayrılığı sonrası sarı kırmızılı takımla 2 maça çıkan Kayserispor Alt Yapı Koordinatörü Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli, ligin 17’nci haftasında deplasmanda Denizlispor’u 1-0’lık sonuçla geçerken 18’inci haftada da sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup etmişti.
Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A takımımız Teknik Sorumluluğuna uzun yıllar kulübümüze hizmet veren antrenörlerimiz Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli getirilmiştir.
Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz...
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