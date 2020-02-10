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Haber Giriş: 10.02.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

Kayserispor Prosinecki ile kazanamıyor

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Kayserispor Prosinecki ile kazanamıyor

Hes Kablo Kayserispor, Prosinecki ile çıktığı 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

Süper Lig'de 12 puanla son sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılında galibiyete hasret kaldı. Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki ile çıktığı 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında galip gelemeyen Hes Kablo Kayserispor, sadece 2 beraberlik aldı. Süper Lig'de Alanyaspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar, bu maçlardan galibiyet çıkaramadı. Alanyaspor ve Galatasaray'a farklı mağlup olan Kayserispor, Ankaragücü ve Antalyaspor ile de berabere kaldı. Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı maçta bir beraberlik bir yenilgi elde etti. Robert Prosinecki yönetiminde Kayserispor'un aldığı sonuçlar şu şekilde:

Süper Lig:
Alanyaspor-Kayserispor 5-1
Kayserispor-Ankaragücü 1-1
Galatasaray-Kayserispor 4-1
Kayserispor-Antalyaspor 2-2

Türkiye Kupası:
Kayserispor-Fenerbahçe 0-0
Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

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Kayserispor Prosinecki ile kazanamıyor

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