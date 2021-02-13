Kayserispor MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kayserispor MKE Ankaragücü maçı, düşme potasından uzaklaşma mücadelesi olacak. 18 puanla ligin 20'nci sırasında yer alan Ankaragücü, 24 puanla 17'inci sırada yer bulan Kayserispor ile mücadele edecek. Peki, Kayserispor MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma öncesinde bazı bilgiler
Kayserispor MKE Ankaragücü maçı ligin son sıralarından uzaklaşmak isteyen iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Ligde son 3 haftadır maç kazanamayan Ankaragücü, son iki haftayı beraberlik ile kapatan Kayserispor ile karşılaşacak. Peki, Kayserispor MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
KAYSERİSPOR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 25'inci Hafta mücadelesinde Kayserispor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. 13 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar ve hakemleri ise şu şekilde;
16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya
14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
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