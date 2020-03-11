Kayserispor - Malatyaspor maçı biletleri satışta

Süper Lig'in 26.haftasında Kayseri'de oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu. Kayseri Kadir Has Stadı'nda Pazar günü oynanacak maçın biletleri Passolig gişelerinden ve internet üzerinden satışa sunuldu.

Hes Kablo Kayserispor kulübü, bir önceki maçtan cezalı durumda olan Kuzey Alt D Blok taraftarların kombine biletlerini bir maçlığına satışa sundu.

Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 20 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 20 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 30 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 25 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL

Misafir Tribün: 25 TL