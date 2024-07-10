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Kayserispor, Lionel Carole'ün sözleşmesini uzattı! Resmi...

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#Kayserispor#Lionel Carole #Sözleşme
Kayserispor, Lionel Caroleün sözleşmesini uzattı Resmi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 10:37

Süper Lig takımlarından Kayserispor, sol bek oyuncusu Lionel Carole'ün sözleşmesini uzattı.

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, iç transferde Fransız sol bek Lionel Carole ile yeniden anlaştı. Sarı kırmızılılar Lionel Carole ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Kayseri’ye gelerek takımla çalışmalara başlayan Lionel Carole, yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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#Kayserispor#Lionel Carole #Sözleşme

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