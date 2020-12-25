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Haber Giriş: 25.12.2020 - 17:11 | Son Güncelleme:

Kayserispor, Lennon'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesini istiyor! Rafael örneği...

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Kayserispor, Lennon'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesini istiyor! Rafael örneği...
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Hes Kablo Kayserispor, Konyaspor maçında Aaron Lennon'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesini istiyor.

Süper Lig'in 14.haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor-Konyaspor maçının 64.dakikasında hakem Ali Palabıyık tarafından Aaron Lennon'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi isteniyor.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'nun Başakşehir_Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Rafael’in cezasını kaldırdığını açıklaması üzerine harekete geçen Hes Kablo Kayserispor kulübü, lehine verilmesi gereken penaltı kararı yerine takım oyuncusuna kırmızı kart gösterilmesine tepkili. Hes Kablo Kayserispor kulübü, Aaron Lennon’a gösterilen kırmızı kartın haksız olduğu gerekçesi ile iptalini savunuyor.

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Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Konyaspor maçında rakip oyuncu tarafından düşürülen Lennon'un hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesi ile gördüğü kırmızı kartın ne kadar yanlış olduğunu tüm Türkiye gördü. Yetkililer de hakem Ali Palabıyık'ın hata yaptığı görüşünde. tıpkı Fenerbahçe-Başakşehir maçında Rafael'in haksız yere kırmızı kart gördüğü fikri gibi. Bugün Rafael'e gösterilen kırmızı kart PFDK tarafından iptal edildi. Biz de Kayserispor kulübü olarak, futbolcumuz Lennon'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesini istiyoruz" dedi.

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Hes Kablo Kayserispor taraftarı ve yerel medya da, Lennon'a gösterilen kırmızı kart pozisyonunda hakem Ali Palabıyık'ın hata yaptığı görüşünde sosyal paylaşım sitelerinde fikirlerini dile getiriyor.

Kayserispor, Lennona gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesini istiyor Rafael örneği...

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