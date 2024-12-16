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Kayserispor küme düşme hattına geriledi!

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#Kayserispor#Trendyol Süper Lig#Sporanasayfa
Kayserispor küme düşme hattına geriledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 10:13

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor küme düşme hattına geriledi.

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Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında aldığı yenilgi sonrasında bir basamak geriledi ve haftayı 16. sırada tamamladı.

Süper Lig'de 16. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 mağlup noktalayan Kayserispor, puan tablosunda bir basamak geriledi. Deplasmandan puansız dönen sarı kırmızılılar, küme düşme hattı içerisine girdi. Kayserispor haftayı 16. sırada noktaladı.

Oynadığı 16 maçta 3 galibiyet 6 beraberlik alan ve 7 kez de mağlup olan Kayserispor, 15 puanda kaldı. Bu hafta sahasında lig lideri Galatasaray ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, Bodrumspor ile deplasmanda sonrasında Samsunspor ile sahasında 3 puan mücadelesi verecek.

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#Kayserispor#Trendyol Süper Lig#Sporanasayfa

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