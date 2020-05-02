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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2020 - 22:58,Son Güncelleme:

Kayserispor Kulübünden Emre Demir için transfer açıklaması

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Kayserispor Kulübünden Emre Demir için transfer açıklaması
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Kayserispor Kulübü, genç futbolcu Emre Demir hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir süredir bazı medya organlarında futbolcumuz Emre Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan tüm gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı

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