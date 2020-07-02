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GeriFutbol Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Bu takımı kimse yıkamaz"
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 22:01,Son Güncelleme:

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Bu takımı kimse yıkamaz"

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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Bu takımı kimse yıkamaz"
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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı takımın son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçların ardından çok sayıda tebrik ve destek mesajı aldığını belirtti.

Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ligde son viraja girerken Hes Kablo Kayserispor taraftarının heyecanının arttığını kaydetti.

"Kalbi küt küt atan gerçek Kayserispor taraftarı" diyerek sarı-kırmızılı futbolseverlere seslenen Gözbaşı, "Son haftalarda aldığımız başarılı sonuçlar sonrası yurt içi ve dışından sayısız tebrik ve destek mesajı aldık. Futbolcularımızın mutluluğu, motivasyonu, inanmışlığı varken, bu takımı kimse yıkamaz." ifadelerini kullandı

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