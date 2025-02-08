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Kayserispor Konyaspor'u devirdi! 6 maçlık hasret sona erdi

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#Süper Lig#Kayserispor - Konyaspor Maçı#Kayserispor Konyaspor Maç Kadrosu
Kayserispor Konyasporu devirdi 6 maçlık hasret sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 15:14

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor, 6 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Karşılıklı gollerin olduğu mücadeleyi ev sahibi ekip kazandı.

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Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, evinde Konyaspor'u ağırladı.

Karşılıklı gollerin olduğu maçta galip gelen taraf Kayserispor oldu.

Kayserispor'un gollerini Nazon 14' 55', Cardoso 23'te kaydetti. Konyaspor'un golleriyse 45+1 Aleksic, 69' Kramer'den geldi.

KONYASPOR'UN 1 GOLÜ İPTAL, 1 KIRMIZI KART
Öte yandan Konyaspor'un 86. dakikada Keyta ile bulduğu gol iptal edildi. Bununla beraber yeşil beyazlılarda Emmanuel Boateng 90+2. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Kayserispor, 20 puanla 16. sırada yer aldı. Konyaspor ise 24 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

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#Süper Lig#Kayserispor - Konyaspor Maçı#Kayserispor Konyaspor Maç Kadrosu

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