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Kayserispor - Konyaspor maçına Halil Umut Meler atandı!

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#Kayserispor#Konyaspor#Halil Umut Meler
Kayserispor - Konyaspor maçına Halil Umut Meler atandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 17:29

Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça tecrübeli hakem Halil Umut Meler'i atadı.

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Süper Lig 37. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, haftanın en önemli maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Arda Kardeşler'i görevlendirirken, Kayserispor-Konyaspor maçını da Halil Umut Meler'in yönetmesine karar kıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçında İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. maçın 4.hakemi olarak Yiğit Arslan görevlendirildi.

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#Kayserispor#Konyaspor#Halil Umut Meler

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