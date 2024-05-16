Kayserispor - Konyaspor maçına Halil Umut Meler atandı!

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Süper Lig 37. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, haftanın en önemli maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Arda Kardeşler'i görevlendirirken, Kayserispor-Konyaspor maçını da Halil Umut Meler'in yönetmesine karar kıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçında İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. maçın 4.hakemi olarak Yiğit Arslan görevlendirildi.