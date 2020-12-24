Kayserispor Konyaspor maçı saat kaçta? Kayserispor ve Konyaspor 27. kez karşılaşacak
Konyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kayserispor, tek galibiyetini deplasmanda aldı. Kayserispor deplasmanında çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Konyaspor, bu karşılamaların sadece birini kazanabildi.Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında gol atamayan Kayserispor, en son 2016/17 sezonunda dört maçlık bir gol hasreti yaşamıştı. Bugün oynanacak karşılaşma merakla bekleniyor.. Kayserispor Konyaspor maçı saat kaçta? İşte maç önü notları
Deplasmanda çıktığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Konyaspor, tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı. Bu sezon rakip ceza sahalarında topla Kayserispor ve Konyaspor'dan daha az buluşan tek takım Rizespor. Kayserispor forveti İlhan Parlak'ın iki gol attığı son Süper Lig maçında rakibi Konyaspor'du. Konyaspor forması giyen Ömer Ali Şahiner, Kayserispor deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı. Konyaspor sağ beki Nejc Skubic, takımının son dış saha karşılaşmasında Süper Lig kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında hem gol attı, hem de asist yaptı.
Kayserispor Konyaspor maçı saat kaçta? Kayserispor ve Konyaspor 27. kez karşılaşacak
Kayserispor Konyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Samet Aybaba, Konyaspor'a karşı ev sahibi unvanıyla çıktığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybetti. Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a rakip olduğu dört maçın üçünü kaybeden İsmail Kartal, tek galibiyetini Kasım 2018'de aldı.
Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor, Kayseri'de 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda 5 kez Kayserispor kazanırken 2 kez Konyaspor kazandı. İki takım arasındaki 6 maç da berabere bitti. Kayserispor sahasında 3 kez 2-1, 1 kez 1-0, 1 kez de 3-0 galip geldi. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maç 2-2 bitmişti. Kayserispor sahasında 18 gol atarken, Konyaspor ise 15 gol attı.
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