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Kayserispor - Konyaspor maç saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar belli oldu! İşte Kayserispor Konyaspor maçı kanal ve saati

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#Kayserispr#Konyaspor#Maç
Kayserispor - Konyaspor maç saat kaçta, hangi kanalda Detaylar belli oldu İşte Kayserispor Konyaspor maçı kanal ve saati
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 11:13

Kayserispr Trendyol Süper Lig 37. haftada Konyaspor'u sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri ve maçın saati ve yayıncı kuruluşu merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki karşılaşma öncesinde araştırılan ayrıntılar belli oldu. Peki, Kayserispor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan Kayserispor - Konyaspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

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Kayserispor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 37. haftasında Kayserispor, Konyaspor'u sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler tarafından merak edilen ayrıntılar belli oldu. Peki, Kayserispor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Kayserispor - Konyaspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Konyaspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN MAX 2'den canlı olarak yayınlanacak. Merkez Hakem Kurulu bu maça tecrübeli hakem Halil Umut Meler’i atadı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6’ya 2 ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi

 

 

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#Kayserispr#Konyaspor#Maç

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