Kayserispor - Konyaspor maç saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar belli oldu! İşte Kayserispor Konyaspor maçı kanal ve saati

Haberin Devamı

Kayserispor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 37. haftasında Kayserispor, Konyaspor'u sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler tarafından merak edilen ayrıntılar belli oldu. Peki, Kayserispor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Kayserispor - Konyaspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Konyaspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN MAX 2'den canlı olarak yayınlanacak. Merkez Hakem Kurulu bu maça tecrübeli hakem Halil Umut Meler’i atadı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Haberin Devamı

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6’ya 2 ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi