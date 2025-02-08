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Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Konyaspor maç kadrosu

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#Süper Lig#Kayserispor - Konyaspor Maçı#Kayserispor Konyaspor Maç Kadrosu
Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Kayserispor Konyaspor maç kadrosu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 12:29

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Kayserispor Konyaspor'u yenerek 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. RHG Enertürk Enerji Stadında oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Peki, Kayserispor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Konyaspor maçı hangi kanalda? İşte, Trendyol Süper Lig Kayserispor Konyaspor maçı canlı izle bilgisi...

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Süper Lig'de oynadığı 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, son 6 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabildi. Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini 15. haftada evinde alan Kayserispor, bugün konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor maçını kazanarak galibiyet almayı hedefliyor. Peki, Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Konyaspor maç kadrosu

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

RHG Enertürk Enerji Stadında 8 Şubat Cumartesi saat 16.00'da başlayacak Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

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Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon

Tümosan Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih, Pedrinho, Tunahan, Yusuf, Kramer

Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Kayserispor Konyaspor maç kadrosu

Trendyol Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-0 yenilen, 17. haftada sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, ligin 18. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 19. haftasında iç sahada Reeder Samsunspor'a 1-0 kaybeden ve 20. haftayı bay geçen Kayserispor, 21. haftada ise deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenildi.

Bellona Kayserispor, bu maçın ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Ligin 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor karşılaşmasına yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde çıkan ve 0-0 berabere kalan Kayseri temsilcisinde galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig'de oynadığı 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, son 6 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabildi.

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