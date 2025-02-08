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Süper Lig'de oynadığı 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, son 6 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabildi. Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini 15. haftada evinde alan Kayserispor, bugün konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor maçını kazanarak galibiyet almayı hedefliyor. Peki, Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Konyaspor maç kadrosu

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

RHG Enertürk Enerji Stadında 8 Şubat Cumartesi saat 16.00'da başlayacak Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

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Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon

Tümosan Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih, Pedrinho, Tunahan, Yusuf, Kramer

Trendyol Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-0 yenilen, 17. haftada sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, ligin 18. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 19. haftasında iç sahada Reeder Samsunspor'a 1-0 kaybeden ve 20. haftayı bay geçen Kayserispor, 21. haftada ise deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenildi.

Bellona Kayserispor, bu maçın ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Ligin 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor karşılaşmasına yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde çıkan ve 0-0 berabere kalan Kayseri temsilcisinde galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig'de oynadığı 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, son 6 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabildi.