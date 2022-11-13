Canlı anlatım: Kayserispor Konyaspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
KAYSERİSPOR 1-1 KONYASPOR
GOLLER: 8' Hosseini, 9' Calvo
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Mensah, Gavranovic
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Michalak, Soner, Bytyqi, Mame Diouf
KAYSERİSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 14'üncü Hafta mücadelesinde Kayserispor, Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'a başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.