Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı anlatım: Kayserispor Konyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Konyaspor#Kayseri Konya
Canlı anlatım: Kayserispor Konyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 16:45

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

KAYSERİSPOR 1-1 KONYASPOR

GOLLER: 8' Hosseini, 9' Calvo

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Mensah, Gavranovic

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Michalak, Soner, Bytyqi, Mame Diouf

KAYSERİSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 14'üncü Hafta mücadelesinde Kayserispor, Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'a başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Konyaspor#Kayseri Konya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD